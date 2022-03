DOOM è davvero ambientato in questo 2022 di guerre e pandemie?

Da alcuni giorni sta rimbalzando su Twitter la notizia che il primissimo DOOM (quindi non DOOM Eternal) sia ambientato quest’anno, a dare quindi man forte al fatto che il 2022 sia abbastanza nefasto.

Il 2022 è infatti iniziato da pochi mesi, e già preoccupando tutti noi: l’umanità sta faticando e non poco a rialzarsi dall’emergenza sanitaria da coronavirus, oltre al fatto che da diverse settimane imperversa anche la guerra in Ucraina, pericolosa per le sorti dell’intero pianeta.

A quanto pare, lo stesso co-creatore del gioco, John Romero, ha deciso però di mettere le cose in chiaro, dopo che quest’ultimo ha rilasciato nei giorni scorsi un intero livello di DOOM II per sostenere le popolazioni ucraine.

Come riportato anche da The Gamer, Romero ha risposto ai meme alquanto insistenti, che vedono il primo capitolo della serie di sparatutto ambientato a marzo 2022.

«Le vicende di DOOM non si svolgono a marzo 2022», ha scritto Romero in un post pubblicato sul suo profilo Twitter personale.

«DOOM è un gioco senza tempo. In qualche modo, il manuale del titolo per Super Nintendo conteneva al suo interno una data, ma quella data non proveniva da nessuno di id Software», ha concluso l’autore.

Il libretto era una guida alla “procedura di emergenza”, presumibilmente “emessa dall’autorità del capo delle operazioni planetarie” e indicava il 15 marzo 2022 come data, legandola quindi alla linea temporale di DOOM nella vita reale.

This is the only day you can retweet this pic.twitter.com/lc4ysaGI0d — No Context BoomerShooters (@no_context_doom) March 15, 2022

Quindi, alla fine della fiera, John Romero ha del tutto smentito questa particolarità, la quale è da considerarsi del tutto fuorviante e priva di veridicità.

Restando in tema, al momento non sappiamo quale sarà il futuro della celebre IP, sebbene qualcosa si sia già mosso nella giusta direzione alcune settimane fa.

