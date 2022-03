DOOM dichiara guerra alla Russia con una sorpresa ai giocatori

DOOM Eternal e il suo predecessore hanno riportato in auge il franchise di sparatutto in soggettiva creato da John Romero e soci, sebbene a quanto pare ora è il momento di fare un tuffo nel passato per una giusta causa.

Lasciando un attimo da parte DOOM Eternal del gruppo Zenimax e Bethesda, proprio Romero in persona ha fatto ora una piccola sorpresa a ogni fan della serie.

Non è quindi ancora arrivato il momento di pensare al futuro della celebre IP, sebbene qualcosa si sia già mosso in tal senso alcune settimane fa.

Come riportato da DSO Gaming, il celebre autore di videogiochi ha appena rilasciato un nuovo livello per la versione del 1994 del classico DOOM II, il tutto per andare incontro alla grave crisi della guerra in Ucraina.

Chiamata One Humanity, la mappa è il primo livello di Romero per DOOM II dall’uscita dell’originale apparso quasi trenta anni fa.

Romero ha creato questo livello per sostenere il popolo dell’Ucraina e gli sforzi umanitari della Croce Rossa e del Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze delle Nazioni Unite.

Come ha dichiarato lo stesso game designer, il 100% del ricavato sarà destinato a favore delle popolazioni colpite dal conflitto.

Il .WAD contiene un file di testo readme e i dati esterni del mod. I giocatori devono avere una copia originale di DOOM II e un port moderno per giocare a One Humanity. Puoi acquistare il tutto cliccando qui.

