Dolby Vision Gaming renderà le vostre Xbox Series X|S ancora più belle

Una nuova tecnologia è disponibile, da ora, per potenziare ancora di più l’esperienza di gioco sulle console della famiglia Xbox: Dolby Vision Gaming.

Se siete stati tra i fortunati ad essere riusciti nell’ardua impresa di acquistare una Xbox Series X, a brevissimo potrete godere di questa nuova funzionalità.

Magari affiancandogli uno dei migliori monitor tra quelli compatibili con le console Xbox, così da sfruttare la meglio Dolby Vision Gaming.

Una tecnologia che già da tempo era stata annunciata come compatibile, e che adesso può essere sfruttata a pieno da Xbox Series X|S.

La notizia dell’arrivo di Dolby Vision Gaming (che comprende Dolby Vision e Dolby Atmos) e la compatibilità con le console, tra cui anche Xbox Series S ovviamente, è arrivata oggi.

Attraverso il sempreverde (l’avete capita?) sito ufficiale di Xbox, che ha illlustrato con precisione le novità di questa tecnologia.

Dolby Vision è disponibile da oggi, e saranno più di cento i videogiochi ottimizzati per la tecnologia HDR next-gen, molti altri lo saranno a breve.

In più, centinaia di giochi con HDR10 e Auto HDR beneficieranno di miglioramenti della qualità delle immagini, sempre attraverso la stessa tecnologia.

Xbox Series X|S sono le prime console ad avere il supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos, un primato che permette ai videogiochi di splendere di nuova luce in casa Microsoft. Inoltre, Dolby Vision è compatibile con altre feature next-gen come DirectX Raytracing, ALLM, il refresh rate variabile, ed ovviamente i 120 fps.

Per attivare Dolby Vision sulla vostra console, non dovete far altro che accedere alle impostazioni generale di TV e Display, dopodiché attivare Dolby Vision Gaming all’interno delle modalità video.

