Xbox Series X/S, confermato il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos

Ormai sapevamo tutto, o quasi, di Xbox Series S e Xbox Series X, dopo gli annunci ufficiali effettuati da Microsoft in seguito ai leak relativi alla console più economica della next gen. Infatti, Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili dal prossimo 10 novembre rispettivamente al prezzo di 499,99€ e 299,99€, mentre i preorder apriranno il 22 di questo mese.

Tra i titoli che saranno disponibili al Day One troviamo Assassin’s Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Gears Tactics, Watch Dogs: Legion e Yakuza: Like a Dragon. Inoltre, tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play in maniera totalmente gratuita, con l’opportunità di usufruire di EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10 (gli utenti Xbox Game Pass per PC potranno invece accedere al servizio tramite PC Windows 10).

Dolby ha comunicato, tramite un messaggio diffuso sul suo profilo Twitter ufficiale, che le due console supporteranno le tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision,le quali consentiranno, se avrete a disposizione anche TV ed impianto audio adeguati, un coinvolgimento audiovisivo senza pari. Purtroppo, al lancio sarà disponibile solo Dolby Atmos, mentre Dolby Vision arriverà successivamente nel corso del 2021.

Introducing the next level of gaming.⁣

⁣

The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣

⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntb

— Dolby (@Dolby) September 10, 2020