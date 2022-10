Dino Crisis Remake non esce? Arriva un gioco coi dinosauri che vi farà ingannare l’attesa

Da anni i fan chiedono un sequel o un remake del celebre Dino Crisis, sebbene Capcom non sembra volere accontentare la community di giocatori. Fortuna vuole che la fame di dinosauri verrà ora saziata anche grazie a un nuovo gioco in lavorazione.

Tra un Resident Evil e l’altro (che trovate anche su Amazon) da tempo gli appassionati di T-Rex e soci sono infatti a bocca asciutta, senza che le creature preistoriche tornino in un nuovo videogame a tema.

Sì, vi sono pur sempre giochi come Exoprimal all’orizzonte, ma a quanto pare manca quel titolo “puro” che i giocatori chiedono a gran voce.

Considerando quindi che un nuovo Dino Crisis si sta facendo desiderare (ad eccezione di vari fan remake in Unreal Engine) è ora il turno di un promettente titolo in soggettiva chiamato Project Ferocious.

Come riportato da DSO Gaming, Project Ferocious è di base un FPS sui dinosauri in fase di sviluppo da diverso tempo. Basato sul motore Unity, sembra essere uno dei giochi sul tema più impressionanti dal punto di vista grafico che abbiamo visto.

E, cosa ancora più sorprendente e unica nel suo genere, il gioco è stato realizzato da una sola persona. Da quello che sappiamo finora, il gioco utilizza l’HDRP per il rendering, mentre gli ambienti utilizzano principalmente risorse Quixel.

Inoltre, Project Ferocious sarà caratterizzato da vegetazione completamente interattiva e parzialmente distruttibile (qualcuno ha forse detto Crysis?), volumi d’acqua in cui il giocatore potrà nuotare e immergersi con simulazioni di fluidi su GPU per le onde di superficie, ambienti ed edifici distruttibili, tecnologia oceanica in tempo reale e meteo dinamico.

Negli ultimi due anni, OMYOG ha condiviso solo piccoli filmati di gioco: questi video di gioco mostrano una fisica del fango, onde di superficie e dinosauri realmente impressionanti.

Il sito YouTube “MathChief – The Best of Gaming!” ha raccolto tutti questi filmati in un unico video, visionabile poco sopra. Project Ferocious è genericamente atteso su PC nel 2023.

Restando in tema, mesi fa Capcom ha indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.