Digimon Survive lancia la sfida ad Arceus, ed uscirà “presto”: ecco il trailer

Probabilmente non vi ricorderete di Digimon Survive, titolo basato sull’altro franchise di creature più famoso del mondo, che ora sta per tornare sfidando Leggende Pokémon Arceus.

Il mondo dei Digimon ha tantissimi sostenitori in tutto il mondo ma, per forza di cose, si è ritrovato sempre ad essere l’eterno secondo nei confronti del mondo Nintendo.

Su Digimon Survive avevamo incominciato a sapere qualcosa addirittura due anni fa, con delle prime immagini che mostravano il titolo.

Ma, poco dopo, lo sviluppo si era rivelato così tormentato che il gioco era stato rinviato fino a tempo indeterminato, ad un certo punto.

Ma, con un nuovo trailer pubblicato poco fa, Digimon Survive è tornato a farsi vedere con un generoso “coming soon” presente nel sito ufficiale.

E, stando a quanto abbiamo visto nel filmato e il tempismo con cui il titolo dovrebbe uscire, possiamo dire che la sfida a Leggende Pokémon Arceus sia stata lanciata.

Che sia proprio Digimon Survive il modo per rilanciare definitivamente il franchise e dare soddisfazione agli scontenti dell’ultima avventura dei Pokémon?

Ecco il trailer, intanto:

Digimon Survive è un gioco di ruolo tattico con una grande attenzione per la narrazione, con combattimenti a turni, e verrà pubblicato per celebrare i 20 anni del franchise.

Oltre a un gameplay che promette di essere interessante, il titolo sarà incentrato anche sulle scelte dei giocatori durante la storia, che verrà modificata a seconda delle preferenze degli stessi. Cambiamenti che influiranno anche sul gameplay, a seconda delle alleanze che verranno strette con i Digimon.

Buone notizie per i fan che, sebbene non avranno una data di uscita (che doveva essere il 2020 addirittura), almeno potranno tirare un sospiro di sollievo. Il titolo sarà disponibile su tutte le console e PC ma, curiosamente, nel trailer non viene menzionata una versione PS5.

