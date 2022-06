Diablo Immortal, tutti lo odiano ma tutti lo pagano: i guadagni sono enormi

Diablo Immortal è stato forse uno dei titoli più discussi di Blizzard degli ultimi anni, ma nonostante tutto sta facendo bene.

La saga fantasy di Blizzard, di cui trovate un grande artbook su Amazon, non è tornata certo nel migliore dei modi secondo i fan.

I giocatori hanno già fatto sentire la loro voce con un feroce review bombing, che hanno reso Diablo Immortal uno dei peggiori giochi di Blizzard.

Ma già nei prime sette giorni ha totalizzato dei numeri notevoli, con un totale di download che era difficile da prevedere dopo le polemiche.

Diablo Immortal è un titolo free-to-play come sapete, con un sistema di microtransazioni molto intenso che è stato proprio al centro delle discussioni.

Ma, come riporta GamesIndustry, questo non sembra aver fermato i giocatori che hanno investito già molto nel gioco.

A meno di due settimane dal lancio, Diablo Immortal è riuscito ad incassare oltre 24 milioni di dollari in spese da parte dei consumatori.

Dei numeri davvero notevoli in un tempo molto breve che, come ripetiamo, risultano ancora più sorprendenti dopo aver assistito alle reazioni furiose dei giocatori.

Secondo le stime le vendite sono state più o meno equilibrate sia su App Store che Google Play, dove gli USA hanno rappresentato il 43% di questi introiti.

La Corea del Sud, storicamente un mercato molto florido per questo tipo di produzioni, conta per il 23% dei guadagni.

Chissà quanto vale, in percentuale, la spesa di uno streamer che ha investito tantissimi soldi inutilmente senza ottenere risultati.

In ogni caso i fan possono stare tranquilli per quanto riguarda Diablo 4, che prenderà fortemente le distanze da Diablo Immortal in quanto a microtransazioni.

Per altre notizie dal mondo Blizzard, invece, Overwatch 2 dirà addio alle lootbox e nel frattempo sta per partire anche una seconda fase di beta del gioco.