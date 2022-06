Overwatch 2 dice addio per sempre alle lootbox (e la beta gratis è vicina)

Durante l’ultimo evento dedicato a Overwatch 2, Blizzard ha comunicato ai propri fan una notizia sorprendente: il secondo capitolo del celebre hero shooter abbandonerà per sempre le controverse loot box.

Il primo capitolo di Overwatch (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon), complice la sua incredibile popolarità, fu uno dei primi videogiochi a contribuire alla diffusione di questa meccanica, ma sembra che gli sviluppatori abbiano deciso che non è questo il modo migliore di monetizzare la loro ultima fatica.

Un annuncio che non era certamente nell’aria, soprattutto dopo aver precedentemente svelato che il titolo sarebbe stato lanciato sotto forma di free-to-play gratuito per sempre.

Come riportato da Game Rant, la compagnia ha infatti svelato che sarà introdotto un nuovo sistema di microtransazioni, basato sui più recenti e diffusi Battle Pass.

Proprio come ormai accade nella maggior parte dei titoli free-to-play, Overwatch 2 ha dunque deciso di spostarsi sull’utilizzo dei Battle Pass, che cambieranno ogni stagione e offriranno contenuti esclusivi per tutti coloro decideranno di acquistarli.

Le stagioni dureranno circa 9 settimane l’una, offrendo così il tempo necessario agli utenti di poter provare e sbloccare tutti i contenuti più importanti e prepararsi costantemente a ulteriori novità.

#Overwatch2 arrives October 4, ushering in a new era for the franchise as a free-to-play live service game!

Learn more about the game and our commitment to deliver frequent seasonal content updates that expand the game to ensure there’s always something new to play. pic.twitter.com/tAzPPtvcP0

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 16, 2022