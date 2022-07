Piaccia o no, Diablo Immortal ha racimolato una cifra record in sole 8 settimane

Diablo Immortal è uno dei titoli più discussi del momento, sebbene i giocatori di tutto il mondo sembra siano riusciti a riempire di soldi le tasche di Blizzard.

La serie (di cui trovate un artbook davvero molto bello su Amazon) è approdata di recente su mobile e PC con uno spin-off che ha portato a varie polemiche e non solo.

Vero anche che, dopo essere sbarcato con successo in Cina, sembra proprio che la quantità di introiti generati dal gioco siano davvero fuori scala.

Nonostante qualche bug di troppo, sembra infatti che Diablo Immortal abbia raggiunto una cifra record in appena 8 settimane.

Come riportato anche da VG247, sebbene i fan si siano particolarmente lamentati del numero di microtransazioni e del costo cumulativo del potenziamento completo di un personaggio, coloro che non badano a spese stanno finanziando il gioco oltre misura.

I nuovi dati della società di analisi Sensor Tower hanno rilevato infatti che nelle prime otto settimane di permanenza di Diablo Immortal sugli scaffali (digitali) il gioco ha incassato ben 100 milioni di dollari usciti dalle tasche dei giocatori.

Certo, giochi come Pokémon GO hanno raggiunto la stessa cifra in soli 14 giorni, mentre invece titoli come Fire Emblem Heroes hanno impiegato 10 settimane per raggiungere questo traguardo.

Considerando che Diablo Immortal ha saltato l’uscita nei Paesi Bassi e in Belgio a causa dell’inasprimento delle norme sulle loot box negli Stati membri dell’UE, è ancora più impressionante constatare che il gioco sia riuscito a raccogliere così tanto denaro dei giocatori in così poco tempo.

Nonostante ciò, infatti, c’è qualcuno che considera Diablo Immortal addirittura perfetto, cosa questa che lascia ben poco spazio alle polemiche di ogni genere.

Nella nostra recensione (in corso) vi abbiamo spiegato in ogni caso che il titolo Blizzard non comunque un gioco da buttare, sebbene la strada sia ancora lunga.