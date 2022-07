Diablo Immortal, Blizzard difende le microtransazioni record: “Il 99.5% è gratis”

Fin da quando è stato lanciato ufficialmente durante lo scorso mese, Diablo Immortal è stato oggetto di forti polemiche da parte della community: a essere sotto accusa sono state le microtransazioni record, che hanno reso impossibile ottenere determinati potenziamenti senza dover prima spendere cifre da capogiro.

Chi è abituato agli adattamenti free-to-play di popolari franchise è certamente ormai abituato alle microtransazioni, ma quelle del capitolo spin-off di Diablo (potete acquistare Diablo III Eternal Collection in consegna rapida su Amazon) sono risultate semplicemente eccessive, causando ondate di polemiche.

La rabbia degli utenti si è trasformata in un inevitabile review bombing: anche nel momento in cui scriviamo questo articolo, il voto dei fan a Diablo Immortal su Metacritic è vicinissimo allo zero.

Questo non ha però impedito all’adattamento free-to-play su mobile e PC di essere un autentico successo, riuscendo a guadagnare ogni giorno cifre che molti non vedranno mai in tutta la loro vita.

Blizzard ha dunque deciso di andare avanti per la propria strada, senza cambiare assolutamente strategia e rispondendo, anzi, a tutti quei fan che hanno criticato le microtransazioni che, per quanto possano essere detestate, stanno riscontrando grande successo.

In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times (via Wccftech), il CEO Mike Ybarra ha infatti difeso il sistema di monetizzazione e sottolineato che quasi tutto Diablo Immortal può essere in realtà giocato gratis, senza spendere un centesimo:

«Quando abbiamo pensato alla monetizzazione, il nostro primo pensiero è stato: “Come facciamo a dare un’esperienza gratuita di Diablo a centinaia di milioni di persone, dove possono fare letteralmente il 99.5% delle attività gratis?“. La monetizzazione arriva nell’end game. La nostra filosofia è sempre stata di iniziare fornendo un grande gameplay e assicurarci che centinaia di milioni di persone possano giocare l’intera campagna senza costi».

Senza fornire alcun numero specifico, Ybarra ha inoltre sottolineato che «la vasta maggioranza» dei giocatori ha utilizzato Diablo Immortal senza effettuare alcun acquisto: se ritenete le microtransazioni eccessive, la soluzione è dunque quella di non utilizzarle e giocare la campagna regolarmente.

Il CEO di Blizzard ha inoltre sottolineato che d’ora in poi i giocatori non vedranno più esclusivamente giochi PC, ma che gli sviluppatori si specializzeranno sempre di più nel rilasciare titoli su altre piattaforme.

Un primo esempio sarà certamente Diablo 4, che ha prontamente preso le distanze da Immortal: sarà un vero e proprio gioco completo.