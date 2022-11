In Diablo 4 potrete abbandonare anche la missione principale

Diablo 4 è attesissimo dai fan della saga, e le continue fughe di informazioni non aiutano a placare l’hype.

Dopo il discusso terzo capitolo che, tra alti e bassi, ha tenuto compagnia ai giocatori per tantissimo tempo con la versione definitiva che trovate su Amazon, la saga sta per tornare.

Anche perché Diablo Immortal non è stato certamente il migliore dei modi per tornare nel mondo gotico di Blizzard.

E mentre Diablo 4 è stato vittima di leak a volte clamorosi, emergono novità per quanto riguarda l’open world e il modo in cui potrete affrontare le missioni.

Come riporta PC GamesN, all’interno del nuovo capitolo della saga Blizzard potrete anche abbandonare la storia principale.

Diablo 4 offrirà infatti un open world abbastanza classico, con una storia ramificata che permetterà ai giocatori di affrontarla sostanzialmente come vogliono.

Joe Shely e Rod Fergusson di Blizzard hanno approfondito il tema e come il design open world è stato implementato nel DNA della serie.

Tuttavia non bisognerà aspettarsi un open world come quelli a cui siamo abituati, perché Blizzard vuole comunque raccontare una storia, come ha specifica Rod Fergusson: «La nostra storia consente la non linearità, ma c’è una storia: volevamo avere un inizio, una parte centrale e una fine».

In Diablo 4 sarà possibile perdersi in molte missioni secondarie e, per un bel po’ di tempo, ignorare completamente la storia principale.

Ma non del tutto perché, ad un certo punto, dovrete tornare a seguire la trama imbastita dal team di sviluppo.

In un mondo che è stato costruito, specificano Shely e Fergusson, che nelle intenzioni è stato costruito per essere interessante in ogni suo angolo.

Speriamo di poterlo giocare presto, perché a quanto pare è spuntata una data per una prima beta relativa all’action di Blizzard.

E Diablo 4, tra le tante indiscrezioni, avrebbe addirittura una finestra di uscita emersa di recente.