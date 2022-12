Diablo 4, il nuovo teaser fornisce un avvertimento inquietante

Anche Diablo 4 è scomparso da molto tempo dalle scene, e di lui sono rimasti solo rumor e indiscrezioni.

Dopo il discusso terzo capitolo che, tra alti e bassi, ha tenuto compagnia ai giocatori per tantissimo tempo con la versione definitiva che trovate su Amazon, molti stanno aspettando il ritorno della saga.

Ma c’è stato tantissimo silenzio dal suo annuncio se non fosse per i tanti leak, che hanno svelato tante ore di gioco in anticipo.

E mentre ancora non è chiaro neanche quando Diablo 4 uscirà, con una finestra di lancio che sembra essere stata addirittura rinviata, Blizzard se ne esce con un nuovo teaser.

L’account Twitter ufficiale di Diablo ha recentemente cambiato la sua immagine del profilo e condiviso un nuovo teaser, in cui avverte dell’arrivo di Lilith.

Il tempismo con l’arrivo dei prossimi The Game Awards 2022 è abbastanza sospetto, ed è lecito pensare che i due fatti siano collegati.

“Lilith sta arrivando” è la minaccia che viene annunciata nel filmato. Un teaser anche abbastanza inquietante ma, va detto, perfettamente in linea con i toni di Diablo 4.

Molti sviluppatori stanno annunciato la propria presenza allo show di Geoff Keighley, tra gli ultimi Electronic Arts e Larian con Star Wars Jedi Survivor e Baldur’s Gate 3, e anche Blizzard potrebbe fare una capatina con il suo titolo.

Diablo 4 è uno dei titoli che secondo molti addetti ai lavori sarebbe apparso ai The Game Awards 2022, e ora sembra che la speculazione non sia del tutto campata per aria.

Alcuni mesi fa, tra l’altro, Blizzard aveva iniziato a inviare inviti a giocatori selezionati per partecipare a una sessione di test limitata del titolo, per altro sotto NDA, dai quali sono emersi i suddetti leak.

Manca poco ormai all’inizio dei The Game Awards 2022, uno show che una volta tanto durerà meno degli altri anni e sarà più concentrato negli annunci e nei premi che verranno mostrati.