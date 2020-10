Devil May Cry 5 Special Edition, video: 4 secondi per caricare un livello

Devil May Cry 5 Special Edition è stato presentato a sorpresa all’ultimo showcase PlayStation per le console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X, al cui lancio si presenterà fin dal primo giorno.

Abbiamo già avuto diversi assaggi di quello che il gioco sarà in grado di fare ma oggi, grazie ad un nuovo gameplay proveniente dal Giappone, possiamo scoprire l’impatto dell’SSD di PS5 sui tempi di caricamento.

Nel video in alto, possiamo assistere alle schermate di caricamento del gioco, che evidenziano tempi davvero velocissimi per il passaggio dal menu al gioco.

La missione 13 richiede addirittura meno di 4 secondi per il caricamento, con l’aggiunta della necessità di premere il tasto X probabilmente per non spingere gli utenti direttamente nell’azione senza che se ne accorgano, memori dei tempi necessari su PC, PS4 e Xbox One.

Altre missioni hanno tempi di caricamento più lunghi: alla missione 2 servono circa 8 secondi, mentre su PlayStation 4 gliene occorrevano ben 21.

Un passo in avanti imponente che, di base, permette di risparmiare un terzo del tempo con l’upgrade alla nuova console di Sony.

Non si tratta della sola novità di Devil May Cry 5 Special Edition, ad ogni modo: in questa nuova versione saranno inclusi Vergil come personaggio giocabile e un livello di difficoltà aggiuntivo.

Tra le innovazioni tecniche, invece, avremo una modalità a 120fps su schermi compatibili e il supporto al ray tracing.