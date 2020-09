Devil May Cry 5 Special Edition, gameplay con Vergil, Cavaliere Oscuro Leggendario e ray tracing

Devil May Cry 5 Special Edition è tornato protagonista al Tokyo Game Show Online, dove Capcom ha esibito tanto nuovo gameplay inedito e fornito particolari riguardo allo sviluppo del gioco per PS5 e Xbox Series X durante una corposa presentazione digitale.

Il canale GamersPrey ha riuploadato la presentazione, che vi proponiamo di seguito in tre video diversi, uno più corposo con tutto quello che dobbiamo sapere a proposito delle novità tecniche.

Com’è noto, queste includeranno una modalità a 120fps, miglioramenti grafici sparsi grazie alla potenza delle nuove console, tempi di caricamento più rapidi, supporto all’audio 3D e l’aggiunta del ray tracing.

Dopo questo video più lungo di presentazione, Capcom ha mostrato del breve footage tratto dalla grande novità di gameplay del remaster per le console di nuova generazione, ovvero la possibilità di giocare nei panni di Vergil – misterioso villain della serie e del Devil May Cry 5 originale.

Vergil sarà disponibile anche come DLC a parte per le versioni già esistenti, mentre ha suscitato polemiche la decisione di non portare l’intera versione, con tutto il pacchetto di migliorie, anche su PC.

Un gameplay più lungo è stato invece riservato alla modalità Cavaliere Oscuro Leggendario, che aggiunge un livello di difficoltà addizionale che scaglia un numero maggiore di nemici contro gli utenti; il quantitativo aggiuntivo di personaggi sullo schermo sarà reso possibile dalle nuove console.

Com’è noto, Devil May Cry 5 Special Edition introdurrà anche una modalità Turbo, che fornisce una giocabilità più veloce del 20% (1,2 volte superiore) rispetto al gameplay regolare.

Il gioco sarà lanciato insieme a PlayStation 5 e Xbox Series X alle rispettive uscite, sebbene il ray tracing non arriverà sulla console di Microsoft in simultanea con la console ma soltanto in un momento successivo.