Devil May Cry 5: Special Edition, ecco la (spettacolare) cover PS5 e Xbox Series X

Se non avete ancora messo le mani su Devil May Cry 5 – il che è molto male, e vi spieghiamo perché nella video recensione del gioco – l’avvento della next-gen potrebbe essere l’occasione giusta: nel corso dello showcase PS5 di qualche giorno fa, infatti, Capcom ha confermato ufficialmente che al lancio della console Sony avremo anche quello in digitale di Devil May Cry 5 Special Edition, che arriverà anche su Xbox Series X|S.

Il ritorno di Dante in questo caso includerà non solo il gioco completo, ma sarà una sorta di versione director’s cut comprensiva di Vergil come personaggio giocabile aggiuntivo, di una modalità chiamata Legendary Knight con immense orde di demoni pronti a farvi la festa e mettervi alla prova – e anche una velocità Turbo che renderà più rapido il titolo, per il massimo dell’azione e dell’adrenalina.

Saranno inoltre inclusi anche i precedenti DLC, con la modalità Bloody Palace già parte del pacchetto fin da subito, e potrete godere del supporto al ray-tracing su console. Inoltre, potrete anche far arrivare il frame rate fino a 120 fps, impostando la vostra priorità nella resa grafica del gioco, come vi abbiamo spiegato nella notizia apposita.

In mezzo a tutto questo, è stata svelata quella che sarà la copertina next-gen del gioco, che punta tutto sulla spettacolarità: in un mosaico, infatti, possiamo vedere i protagonisti del gioco in una posa assolutamente d’effetto, mentre a capeggiare è il premio di Miglior Gioco d’ Azione portato a casa dal titolo ai The Game Awards 2019, insieme al commento della rivista Game Informer e alla messa in evidenza della presenza di Vergil giocabile.

Sulla copertina per Series X, come potete notare, viene anche evidenziato il supporto a HDR e 4K.

Rimaniamo ora in attesa della precisa data di lancio di Devil May Cry 5 Special Edition, per capire se debutterà effettivamente il 12 novembre (giorno dell’esordio assoluto di PS5 in diversi mercati), o se invece sarà disponibile già prima, e quindi magari dal day-one di Xbox il 10 novembre.