Detective Pikachu, il design di Charizard in alcune concept art

Pokémon: Detective Pikachu è il primo live action dedicato ai celebri mostriciattoli, divenuto in poche settimane un ottimo successo al botteghino internazionale.

Ora, sono approdati alcuni concept art di Charizard realizzati dal conceptual artist RJ Palmer per la pellicola arrivata nelle nostre sale il 9 maggio.

Li trovate poco sotto, nel tweet dedicato.

Charizard was the very first thing I worked on and also one of the last. Charizard has always been one of my favorite designs. It was super cool to see what the finished effects for Charizard looked like. His animations were so good!

Most recent one is first. pic.twitter.com/qYtcN45IFf

— RJ Palmer 🔜 Anime Expo H3 (@arvalis) 24 maggio 2019