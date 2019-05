Detective Pikachu supera i 350 milioni nel mondo

A quanto pare, il successo di Pokémon: Detective Pikachu non sembra volersi fermare. Dopo essere partito alla grande al botteghino mondiale, la pellicola sta continuando a riscuotere successi in tutto il pianeta.

Pur non facendo gridare al miracolo, il film è riuscito a guadagnare 352 milioni di dollari in tutto il mondo, cosa questa che lo piazza appena sotto a Rampage (428 milioni di dollari) e Warcraft (433 milioni di dollari), per quanto riguarda i film tratti dai videogiochi di maggiore incasso.

Staremo a vedere se a fine corsa Detective Pikachu sarà in grado di superare i suoi diretti contentendi.

La sinossi ufficiale del film recita:

Il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero.

Avete già letto in ogni caso anche che Ash potrebbe apparire in Detective Pikachu 2? Ditecelo nei commenti!

Fonte: GN