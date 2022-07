Bungie sta sviluppando un nuovo Destiny, ma non è ciò che pensate

La vita di Destiny è stata altalenante, perché il looter shooter di Bungie ha avuto momenti di grande gloria e altrettanto declino.

Con il secondo capitolo però, che trovate su Amazon, il titolo è riuscito a trovare una sua nicchia di giocatori molto affezionati e andare avanti.

Anche grazie all’ultima espansione che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è esattamente ciò di cui Destiny 2 aveva bisogno per conquistare i fan.

Mentre Bungie, negli scorsi mesi, è tornata prepotentemente sul palcoscenico del mondo dei videogiochi per via dell’acquisizione da parte di PlayStation.

Per quanto riguarda il futuro, invece, pare che Bungie non voglia abbandonare il suo franchise: un nuovo Destiny sarebbe in sviluppo.

L’indiscrezione non ancora confermata arriva da VGC, che riporta l’esistenza in un nuovo progetto legato al looter shooter più famoso degli ultimi anni.

Ma non si tratta di un terzo capitolo, o almeno non ufficialmente perché, stando alle informazioni rinvenute dalla fonte, potrebbe essere un gioco mobile.

Secondo quanto riferito, Bungie sta lavorando a un nuovo gioco in collaborazione con il gigante cinese NetEase, colosso della tecnologia e del mercato mobile in particolare.

La fonte è il profilo LinkedIn di un artista di NetEase, che afferma di aver collaborato con Bungie alla creazione di “un gioco mobile FPS non ancora annunciato”.

TheGamePost ha rilanciato questa notizia aggiungendo che un’altra fonte, che ha molta familiarità con NetEase, suggerisce che questo progetto sia in sviluppo da oltre due anni. Inoltre, sarebbe un titolo pensato appositamente per mobile, e non un porting di Destiny 2.

Va fatto notare che NetEase investì 100 milioni di dollari per diventare azionista di minoranza di Bungie, nel 2018. Lo definì l’accordo come un modo per “esplorare nuove direzioni” e “costruire nuovi mondi”.

Facendo uno più uno, è facile immaginare che sia proprio il Destiny mobile una di queste nuove direzioni.

Un mercato, quello mobile, che sicuramente porta i suoi frutti se guardiamo ai guadagni di titoli come Fire Emblem Heroes.

In attesa di una conferma ufficiale, attendiamo anche di sapere qualcosa di nuovo sul film di Destiny, su cui Sony pare voglia investire in futuro.