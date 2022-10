Demon’s Souls, scoperto un importante segreto nascosto nel remake su PS5

Demon’s Souls è stato il vero, primo soulslike mai nato, tornato poi sotto forma di remake al lancio di PS5, un gioco che ha certamente ottenuto il successo sperato.

L’opera di Bluepoint Games (che trovate anche su Amazon a un ottimo prezzo) nasce infatti come rifacimento del titolo uscito su PS3 diversi anni fa, curato in origine da FromSoftware.

I giocatori non lo hanno mai abbandonato per davvero, come dimostrano quelli in grado di scoprire come sia possibile giocare al titolo senza mai morire.

Ora, mentre un fan ha realizzato un concept trailer di un ipotetico Demon’s Souls 2 davvero bellissimo da vedere, qualcun altro ha deciso di scoprire i segreti nascosti del remake su PS5.

Come riportato anche da Wccftech, il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5 includerebbe alcuni oggetti ancora da scoprire, tra cui un famigerato pezzo di equipaggiamento davvero molto prezioso.

Come riportato dal noto hacker Lance McDonald, grazie al nuovo exploit per il jailbreak di PlayStation 5, è ora possibile leggere i file dei modelli 3D presenti nel disco di gioco e vedere come appaiono nel titolo oggetti non ancora scoperti, come il Fractured Binding, il Prophetic Fragment e il Chieftain’s Ring.

Quest’ultimo, in particolare, è un famigerato oggetto creato dalla community che non è mai stato incluso nel gioco originale, ma che Bluepoint Games ha creato per il remake.

Years ago, Demon’s Souls fans made up a fictional item called “Chieftain’s Ring”, which inspired the community to go on a wild goose chase search for it. For the remake, BluePoint Games actually created it! However, no one knows how to find it. Thanks @EyesGarden for the render! https://t.co/1A2YaZnJCk pic.twitter.com/g91rhNgPDC — Lance McDonald (@manfightdragon) October 11, 2022

Al momento, purtroppo, non ci sono ancora informazioni su come trovare questi oggetti, sebbene sappiamo bene che in questi casi è solo questione di tempo.

Se nel mentre volete saperne di più sul gioco, uscito ormai due anni fa, nella nostra recensione del titolo PS5 pubblicata diversi mesi fa su queste stesse pagine vi abbiamo infatti spiegato che «Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»