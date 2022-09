Demon’s Souls 2 è il sogno dei fan e qualcuno lo ha realizzato per davvero

Prima di Elden Ring e Dark Souls, Demon’s Souls è stato il vero, primo soulslike mai apparso nei negozi, riproposto come remake al lancio di PS5.

L'opera di Bluepoint Games si pone come un vero e proprio rifacimento del titolo uscito su PS3 diversi anni fa, ad opera di FromSoftware.

Ora, dopo che alcuni giocatori hanno testimoniato come sia possibile giocare al titolo senza mai morire, è arrivato il momento di un’impresa altrettanto epica, ossia quella di realizzare un sequel fan made.

Come riportato da Wccftech, qualcuno ha infatti realizzato un concept trailer di un ipotetico Demon’s Souls 2, davvero bellissimo da vedere.

Enfant Terrible ha recentemente condiviso su YouTube un nuovo concept trailer mosso dall’Unreal Engine 5 che immagina come sarebbe un Demon’s Souls 2 grazie al motore di Epic e dalle sue caratteristiche specifiche come Nanite e Lumen.

Sebbene alcune delle ambientazioni mostrate nel video sembrino un po’ fuori luogo rispetto all’atmosfera del gioco originale, altre non sfigurerebbero in un gioco ufficiale di FromSoftware.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il video in questione.

Come già accennato, Demon’s Souls è stato rifatto per PlayStation 5 dal talentuoso team di Bluepoint Games. Il remake non solo mantiene tutto ciò che ha reso l’originale una grande esperienza soulslike, ma ha presentato anche molti miglioramenti in grado di elevare notevolmente la qualità generale.

Se volete saperne di più sul gioco, nella nostra recensione del gioco PS5 pubblicata diversi mesi fa su queste stesse pagine vi abbiamo infatti spiegato che «Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

