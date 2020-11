Demon’s Souls è davvero così difficile? Un giocatore lo ha finito senza mai morire

Demon’s Souls è l’ormai leggendario soulslike disponibile da alcune settimane in esclusiva assoluta su console PlayStation 5, diventando di fatto uno dei giochi più apprezzati tra quelli disponibili al lancio della piattaforma next-gen.

L’opera di Bluepoint Games si pone infatti come un vero e proprio remake del titolo uscito su PS3 diversi anni, fa con un gran numero di aggiunte e ritocchi (specie dal punto di vista tecnico). E, come ogni soulslike che si rispetto, anche questo rifacimento è un gioco che metterà davvero alla prova le vostre capacità. Oppure no?

Un'immagine di Demon's Souls.

Se solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dello speedrunner che finito il gioco in meno di 20 minuti (seppur usando un bug), ora è stata pubblicata un’impresa se possibile ancora più epica e memorabile.

Lo streamer Twitch chiamato “The_Happy_Hob” ha infatti portato a termine Demon’s Souls senza mai essere colpito (e quindi senza mai morire).

Considerando che il gioco è anche piuttosto diverso dall’originale (specie negli scontri coi boss) vien da sé che l’esperienza mostrata da Hob diventa giocoforza ancora più leggendaria. Poco sotto, il video.



Inutile aggiungere altre parole (il video poco sopra parla chiaro): l’impresa di Hob resterà sicuramente negli annali come una delle più portentose di sempre (specie quando si parla di soulslike). Immaginiamo che nessuno, al momento, saprebbe fare di meglio (anche se, nella vita, mai dire mai).

Nella nostra recensione di Demon’s Souls su PS5 vi abbiamo infatti spiegato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Demon’s Souls è disponibile da ora su console PlayStation 5, la piattaforma Sony uscita lo scorso 19 novembre di quest’anno.