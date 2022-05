Deathloop per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Anche oggi, venerdì 27 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di Deathloop, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,98€, rispetto agli usuali 74,99€ di listino, con uno sconto del 60% e un risparmio reale di oltre 45€.

Deathloop è l’ultimo titolo di Arkane Studios in esclusiva per PS5, un team di sviluppo a dir poco talentuoso che negli anni ha sfornato capolavori come Dishonored e Prey. Nei panni di Colt, sarete intrappolati in un loop temporale sulla misteriosa isola di Blackreef, condannata a rivivere lo stesso giorno in eterno.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Deathloop è un progetto di dimensioni più ridotte rispetto a Dishonored, ma questo non significa che non sia in grado di accontentare tutti i fan delle opere Arkane. La grande libertà di interpretazione del giocatore, unita a un concept che funziona fino in fondo e a diverse chicche che gli estimatori del genere adoreranno, fanno del progetto diretto da Dinga Bakaba un intelligente esempio di come sfruttare la stessa base ma applicando un paio di idee nuove e ben implementate nel tessuto di gioco.».

