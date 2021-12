Death Stranding su PS1 non esiste, ma questa cover ve lo farà credere

I giocatori PlayStation sono molto nostalgici, quando ricordano la mitica PS1, e spesso ci divertiamo a vedere i demake di titoli moderni come Death Stranding.

I fan della mitica console Sony possono godere di un po’ di nostalgia comprando anche una delle riproduzioni mini dell’hardware di quelle uscite in commercio, ma non è ovviamente la stessa cosa.

Ci si può accontentare di vedere un titolo come The Last of Us in versione demake, come se fosse uscito in un mondo alternativo su PS1.

E anche Bloodborne non è da meno, che trasforma Yarnham in un terrore di pixel e grafica 3D avveniristica e golosamente vintage.

Ma quella che vi proponiamo oggi è una cosa per veri nostalgici della prima PlayStation, ma di quelli duri e puri, che “i videogiochi una volta erano meglio” e tutte quelle cose lì.

Come sarebbe la copertina di Death Stranding, se fosse uscito sulla console degli anni ’90 e non su PlayStation 4? Qualcuno ha risposto alla domanda in modo concreto.

Ci ha pensato byllogan, un artista di Etsy, che realizza custodie in plastica di giochi delle ultime generazioni, ma con lo stile di quelle per PS1.

Sfogliando il sito ufficiale, e una piccola selezione di foto che vi proponiamo qui sotto, potete vedere che l’artista personalizza ulteriormente le cover, scegliendo la costina laterale blu o bianca, rispettivamente per PS4 e PS5.

Llogan Morris, questo il nome reale dell’artista, fa un lavoro davvero ottimo nel riproporre lo stile delle custodie d’epoca. Il tutto per €22,56, spedizioni escluse, se foste interessati.

Se trovate quella di Resident Evil Village potreste fare un lavoretto di fino, masterizzando questo demake per PS1 in un CD e creando così il retro-vintage perfetto.

A proposito di creazioni da parte di fan molto creativi, qualcuno ha realizzato dei fermalibri di The Last of Us che definire “perfettamente a tema” è un pallido eufemismo.

Parlando di It Takes Two, uno dei giochi presi in carico dall’artista, di recente è al centro di una causa legale davvero surreale, l’avete vista?