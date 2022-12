Death Stranding, il film sarà una produzione a basso budget

Anche Death Stranding si unisce alla schiera dei videogiochi che diventeranno film, ed è lo stesso Hideo Kojima a svelare qualche dettaglio.

Non poteva che essere proprio l’avventura più “cinematografica” di Hideo Kojima a ricevere questo trattamento, anche e soprattutto dopo la Director’s Cut (che trovate sempre su Amazon).

Il film è stato annunciato giusto una settimana fa, decisamente a sorpresa, con tanto di casa di produzione ma nessuna informazione aggiuntiva.

Annuncio che è arrivato a stretto giro con quello di Death Stranding 2, sequel per cui Hideo Kojima inizia già a prenderci in giro su Twitter.

Ad una settimana dal fatto che siamo a conoscenza del film apprendiamo un altro dettaglio sulla produzione, ed è anche importante.

Come riporta VGC, Hideo Kojima ha dichiarato che il film di Death Stranding non sarà una produzione Hollywoodiana ad alto budget “piena di esplosioni”.

Già il portavoce di Hammerstone Studios, che produrrà il film insieme a Kojima Productions, aveva lasciato intendere che il film sarebbe stato “più intimo e radicato” rispetto alle altre trasposizioni cinematografiche di videogiochi.

Di recente Hideo Kojima ha elaborato questo concetto in una intervista, spiegando quella che sarà la natura del film:

«Sono stato in videochiamata con molte persone a Hollywood ogni settimana a partire dall’anno scorso, e non solo per Death Stranding. Ho ricevuto molte offerte, ma la mia intenzione fin dall’inizio non è mai stata quella di realizzare un film campione d’incassi. Alex Lebovici degli Hammerstone Studios ha condiviso la mia visione al riguardo.»

Non che sia effettivamente una sorpresa il fatto che un creativo come Kojima non punti agli incassi, ma è sempre interessante vederlo rimarcato.

Contestualmente pare che il film di Death Stranding sarà decisamente un film autoriale, anche a basso budget:

«Ci sono state molte proposte per realizzare un film su larga scala con attori famosi ed esplosioni appariscenti, ma a cosa servirebbero le esplosioni in Death Stranding? Fare soldi non è nemmeno qualcosa su cui mi concentro. Punto a un approccio più d’essai, e l’unica persona che si è offerta di fare un film del genere è stato Alex Lebovici, il che mi fa pensare che sia un tipo piuttosto insolito.»

Inoltre non sappiamo ancora se gli attori visti nel videogioco torneranno anche al cinema, perché al momento non è qualcosa a cui Kojima sta pensando.

Le aspettative sono già alte insomma, soprattutto per i fan che già potranno aspettarsi un Death Stranding 2 fotorealistico.

Un titolo su cui c’è già molto da dire volendo: precisamente questo.