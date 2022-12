Death Stranding 2, il BB tentacolare è ispirato… ad un piatto tipico

Death Stranding 2 ha cominciato a svelare le sue prime stranezze, tra cui l’inquietante BB tentacolare.

Octopus Lou, che è strettamente legato al capitolo precedente (che trovate sempre su Amazon), è il nome provvisorio dato alla strana creatura, pod… quello che è.

Curiosamente almeno una delle poche cose che sappiamo del titolo, che abbiamo tentato di analizzare per trovare qualche risposta preliminare.

Il nome, provvisorio immaginiamo, del BB con i tentacoli è stato dato proprio da Hideo Kojima su Twitter, che ora continua a divertirsi pontificando sul titolo.

Il BB pieno di tentacoli ha dato immediatamente delle suggestioni legate a Cthulhu, la creatura extradimensione creata dalla fantasia di H.P. Lovercraft.

Il Solitario di Providence, d’altronde, ha influenzato praticamente la quasi totalità dell’immaginario horror, pop e molto altro, e non sarebbe strano che anche Hideo Kojima abbia voluto omaggiare quel tipo di narrativa.

Ma il Grande Antico di Lovecraft non c’entra niente con Octopus Lou ma, anzi, secondo Kojima l’ispirazione sono… i takoyaki.

Octopus Lou.. Is it a spooky Cthulhu image for people from overseas? I'm from Kansai, and to me it’s a takoyaki. pic.twitter.com/qdjgYbIHiy — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 18, 2022

«Octopus Lou… è un’immagine spettrale di Cthulhu per le persone oltreoceano? Vengo dal Kansai e per me è un takoyaki.»

I takoyaki, per chi non lo sapesse e/o non avesse visto abbastanza anime e manga, sono un piatto tipico giapponese. Precisamente, polpette fritte giapponesi di forma sferica tipiche della cucina di Osaka.

Si cucinano dopo aver preparato una pastella fatta con una speciale farina di grano, al cui interno viene posto un pezzo di polpo. Altri ingredienti da aggiungere prima della cottura sono i ritagli di tempura (tenkasu), zenzero marinato e cipolla verde.

È evidente che Hideo Kojima continuerà a scherzare su questa cosa, mentre a noi non viene affatto fame vedendo Octopus Lou, anzi.

Tra l’altro Death Stranding 2 è solo l’inizio, perché Hideo Kojima ha annunciato con una certa scioltezza che sta arrivando un nuovo gioco ed altri progetti visivi, durante la celebrazione dei sette anni dello studio.

E chissà quanto sarà inquietante il film tratto dal videogioco di Kojima Productions, annunciato poco fa a sorpresa con una produzione che sembra promettere bene.