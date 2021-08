Death Stranding, giocatore ignora l’approccio stealth (e compie un’impresa)

Tra poco più di un mese sarà possibile immergersi ancora nelle impegnative gesta di Sam Porter Bridges grazie a Death Stranding Director’s Cut, in arrivo su PS5 il 24 settembre.

La nuova versione sarà accompagnata da contenuti aggiuntivi e da un’ottimizzazione generale (dovuta alle feature next-gen di PS5) di quanto visto nell’uscita originale.

In attesa del prossimo mese, i giocatori continuano a esplorare l’America post-apocalittica creata da Hideo Kojima, e qualcuno ha addirittura trovato un riferimento a Ghost of Tsushima, anch’esso atteso in versione Director’s Cut il 20 agosto.

Ma non tutti i modi di affrontare l’avventura hanno in comune dei nobili intenti, e un fan incline all’esplorazione di luoghi proibiti si è fatto davvero male nel tentativo di compiere un’impresa.

Il gioco ha saputo guadagnarsi tantissimi fan, anche grazie all’innegabile fascino della narrazione e alla profondità di tutti i personaggi (compresi quelli minori), ma i combattimenti hanno fatto storcere il naso a molti fin dal lancio.

In effetti, gli scontri con gli Homo Gestalt non sono mai particolarmente impegnativi (ma qualcosa potrebbe cambiare in sede di Director’s Cut) e il gioco ci invita ad evitarli quanto più possibile.

Un utente di Reddit non ha voluto seguire questo consiglio e ha deciso di effettuare un’incursione in territorio nemico senza alcuna precauzione o pianificazione.

Giunto sul posto con un blindato della Bridges nel tentativo di recuperare il contenuto di un armadietto (probabilmente un carico che gli era stato sottratto poco prima), il videogiocatore ha deciso di non risparmiarsi.

Spingendosi a tutta velocità verso il centro dell’accampamento degli avversari, ha parcheggiato il veicolo esattamente accanto alla capsula ed è sceso senza curarsi minimamente degli Homo Gestalt.

Potete apprezzare il risultato di questa sorta di raptus nel video sottostante:

Non appagato dall’essere riuscito a giungere davanti all’armadietto senza aver subito danni, il giocatore ha anche tentato di aprirlo, prima di essere aggredito da alcuni nemici.

Dopo averli sconfitti con una certa scioltezza, ha proseguito ancora una volta (stavolta indisturbato) con la procedura di effrazione nel tentativo di recuperare il contenuto perduto.

Il gioco ci consente di avanzare con un approccio libero e di gestire le consegne a nostro piacimento, ma è allo stesso tempo ricco di dettagli coerenti come quello relativo all’orecchio di Sam.

Se state aspettando con ansia la Director’s Cut, da adesso avrete un motivo in più per farlo: la nuova versione avrà il merito di espandere una caratteristica fondamentale dell’esperienza.

Un’altra feature pronta a dare il suo contributo per l’occasione è stata svelata dallo stesso Hideo Kojima, ancora una volta tramite un immancabile tweet.