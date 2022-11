Death Stranding festeggia i suoi primi 3 anni confermando numeri da record

Quella di oggi è una data indubbiamente significativa per i fan dei videogiochi: l’8 novembre 2019 fu reso ufficialmente disponibile in tutto il mondo Death Stranding, l’ultimo capolavoro realizzato da Hideo Kojima.

Significa che la data odierna, 8 novembre 2022, corrisponde al terzo anniversario dell’avventura di Sam Bridges: un traguardo celebrato da Kojima Productions svelando i numeri ufficiali da record raggiunti dall’edizione base e dalla sua rispettiva Director’s Cut in questi anni (la trovate in sconto su Amazon).

Sapevamo già che fino all’anno scorso erano state piazzate ben 5 milioni di copie in tutto il mondo, divise tra le versioni PlayStation e PC: nel corso dell’ultimo anno, queste cifre sono però addirittura raddoppiate.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Kojima Productions ha infatti annunciato di aver raggiunto ben 10 milioni di giocatori in tutto il mondo: una cifra sicuramente impressionante, svelata per festeggiare a dovere il proprio terzo compleanno e ringraziare i fan che hanno deciso di buttarsi in questa avventura.

Sembra infatti che il titolo sia riuscito a raggiungere questo traguardo proprio in occasione del suo terzo anniversario, raggiungendo contemporaneamente giocatori divisi su PS4, PS5 e PC tramite le diverse versioni disponibili.

Kojima Productions ci ricorda inoltre che Death Stranding è disponibile gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus e PC Game Pass: non è chiaro quanti giocatori in particolare abbiano raggiunto le versioni gratuite, ma è plausibile immaginare che possano essere state determinanti nel raggiungimento dei 10 milioni di giocatori complessivi.

It's been 3 years since the release.

To someone in the world, thank you for delivering during the pandemic DEATH STRANDING for PS4

8/11/2019 DEATH STRANDING for PC

14/7/2020 DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT for PS5

24/9/2021 DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT for PC

30/3/2022 pic.twitter.com/xt6bhWKPgC — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 8, 2022

Come ricordato dallo stesso Hideo Kojima sui social, il debutto di Death Stranding è stato sicuramente molto particolare, dato che il lancio è avvenuto poco prima della pandemia: i messaggi narrati in quest’opera hanno inevitabilmente acquisito un’importanza ancora più rilevante, riuscendo a conquistare una larga fetta di pubblico.

Non ci resta dunque che fare i complimenti a tutto lo staff di Kojima Productions per questo grande traguardo, restando in attesa di scoprire ufficialmente quali saranno i prossimi progetti dello studio. Uno studio che resterà indipendente per sempre, stando alle ultime dichiarazioni di Hideo Kojima: il director ha dichiarato infatti con ferma decisione di non volerlo vendere «finché sarà in vita».

Uno di questi dovrebbe essere Overdose, un nuovo misterioso horror che sarebbe stato già protagonista di un video leak, ormai fatto prontamente rimuovere ma che sembrerebbe confermare il ritorno di una delle star di Death Stranding.