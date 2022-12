Death Stranding: Director’s Cut regalato per sbaglio da Epic? A farlo sarebbe stato uno stagista

Come ricorderete, lo scorso 25 dicembre Epic Games Store ha riservato una bella sorpresa ai suoi utenti, dando gratis a tutti in regalo l’ennesimo gioco di Natale. In quel caso, il gioco scelto era stato Death Stranding: Director’s Cut, salvo poi scoprire che si era trattato di un errore: l’intento, infatti, era quello di regalare la versione standard del gioco e non il più recente upgrade.

Dopo qualche problema tecnico, Epic riuscì a sostituire correttamente la Director’s Cut (per console la trovate su Amazon) con la versione base, permettendo finalmente ai giocatori di riscattare l’opera di Kojima Productions. Da allora, i giocatori si sono domandati se si sia effettivamente trattato di un errore e cosa sia successo. Curiosamente, la risposta arriva dalla Cina, considerando che Epic Games ha commentato la cosa solo sul social locale Weibo.

Come segnalato da Exputer, passando per una traduzione automatica dal cinese, il publisher ha spiegato che l’errore sarebbe stato commesso da un dipendente (attualmente uno stagista, a quanto viene precisato) che avrebbe selezionato la versione sbagliata del gioco da rendere disponibile gratis.

Mads Mikkelsen in Death Stranding: Director's Cut

«Un dipendente di Epic (attualmente uno stagista)» leggiamo nella traduzione, «per sbaglio ha impostato come gioco gratis Death Stranding Director’s Cut anziché la versione base. Il nostro accordo con il publisher era relativo alla sola versione standard e il nostro team ha commesso un errore. Siamo in discussione con il publisher in merito a questo problema» aggiunge Epic, nel post sul social cinese.

Immaginiamo che 505 Games, publisher della versione PC del gioco, non abbia accolto con troppo entusiasmo l’errore, visto che alcuni – tra cui diversi nostri lettori – sono riusciti a riscattare la Director’s Cut prima che Epic Games Store avesse i suoi problemi tecnici e la versione del gioco venisse sostituita con la standard.

Alcuni hanno anche contattato l’assistenza di Epic, ottenendo una spiegazione simile a quella postata su Weibo, con un messaggio in cui gli si diceva che «sembra che la versione Director’s Cut sia stata offerta per errore».

Tutto chiarito, insomma, nell’attesa delle 17 di oggi per scoprire come Epic chiuderà la sua carrellata di giochi gratis. Se ve li siete persi, trovate come sempre qui la lista completa di quelli proposti, dal 2018 a oggi.

Se volete capire quali siano le differenze tra la versione base e la Director’s Cut del gioco di Hideo Kojima, vi ricordiamo che la nostra video recensione – priva di spoiler – vi riferisce tutto quello che serve, in merito.