Death Stranding 2 non sarà «il solito sequel»: Kojima svela i primi dettagli

Tra gli annunci più attesi e sorprendenti del The Game Awards 2022 non possiamo certamente non citare il sequel dell’ultimo capolavoro di Hideo Kojima: Death Stranding 2 — o DS2 — è stato infatti confermato ufficialmente con un nuovo misterioso trailer.

Il progetto ha destato inevitabilmente curiosità, soprattutto per capire nel dettaglio come proseguirà la narrazione di uno dei titoli più discussi, ma anche più apprezzati, della scorsa generazione (trovate la Director’s Cut a meno di 20 euro su Amazon).

Il leggendario director ha cercato di fare chiarezza — a modo suo — sul secondo capitolo, assicurando i fan che il secondo capitolo della saga non sarà quello che molte persone potrebbero aspettarsi da un sequel.

Come riportato da Game Rant, Hideo Kojima ha voluto fare maggior chiarezza all’interno del suo podcast «Brain Structure» e spiegato che Death Stranding 2 non sarà «il solito sequel», ma qualcosa di unico e più accessibile.

Il director è consapevole che molti utenti potrebbero scegliere di provare direttamente DS2, senza completare la storia del primo capitolo, motivo per il quale ha fatto una scelta ben precisa per provare ad accontentare sia i fan storici che i nuovi giocatori:

«Per poterci rivolgere alle persone che non hanno giocato il primo capitolo, ho reso il gioco nostalgico e nuovo allo stesso tempo».

Tale affermazione arriva in risposta a una domanda sul ruolo di Sam nel secondo capitolo: sembra dunque possibile aspettarsi che le avventure originali non vengano ricordate troppo nel dettaglio, ma che presentino abbastanza riferimenti da soddisfare i fan originali.

A tal proposito, il director ha anche spiegato che grazie a nuove idee che in precedenza non sarebbe stato possibile attuare, grazie all’evoluzione della tecnologia, Kojima Productions si è messa duramente alla prova con questo nuovo titolo, promettendo che DS2 «non è il solito sequel» come lo intendono normalmente gli utenti.

Hideo Kojima ha scelto ancora una volta di non sbottonarsi troppo e svelare solo alcuni primi dettagli criptici, dai quali sembrerebbe che Death Stranding 2 dovrebbe essere una storia inedita apprezzabile anche da nuovi giocatori, ma che dovrebbe rendere nostalgici anche i fan originali.

A proposito di dettagli criptici, il director ha anche svelato il nome dell’inquietante BB con i tentacoli visto nel trailer, anche se con molta probabilità dovremo ancora attendere prima di scoprire quello che è effettivamente il nome ufficiale.

Nel frattempo, Kojima Productions ha già confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco: il secondo capitolo di Death Stranding sarà dunque solamente l’inizio. E se le novità non fossero sufficienti, proprio pochi giorni fa è stato confermato anche un film ufficiale della saga.