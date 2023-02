Death Stranding 2, il progetto sarebbe «molto più di un videogioco»

Il nuovo gioco di Hideo Kojima, ovvero Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio), è sicuramente tra i titoli più attesi della prossima stagione, tanto che continuano a emergere informazioni col contagocce.

Il sequel del titolo PS4, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, si è mostrato durante gli ultimi The Game Awards, mettendo così a tacere le voci di corridoio e le indiscrezioni.

Il gioco promette davvero grandi cose – come del resto è stato anticipato dal primo trailer – tanto che ora è l’attrice Elle Fanning a svelarci cosa potremo aspettarci dal titolo di Kojima-san.

La star, che nel gioco in questione avrà un ruolo rilevante, ha lasciato intendere che DS2 sarà in ogni caso «molto più di un videogioco».

Come riportato anche da Games Radar, infatti, l’attrice Elle Fanning ha parlato della sua esperienza su Death Stranding 2, rivelando che il tutto andrà ben oltre il semplice concetto di videogioco.

Intervenendo al podcast Brain Structure di Hideo Kojima, la Fanning ha spiegato che vede il suo ruolo in DS2 come un qualsiasi altro ruolo cinematografico.

L’attrice, che è stata scritturata per interpretare un ruolo top-secret nel sequel, ha poi dichiarato: «Ovviamente è qualcosa che si può interpretare, ma penso che come attrice questa sia una storia completa. È come un film immersivo, ai miei occhi».

«Penso che sia molto intelligente scegliere gli attori in queste parti», continua Fanning, «perché sono personaggi a tutto tondo che scrivi […] in realtà l’ho visto come un altro ruolo cinematografico, perché ai miei occhi è un film […] non è solo un videogioco».

DS2 è attualmente in fase di sviluppo esclusivamente per console PlayStation 5, mentre altre versioni non sono ancora state confermate; secondo alcune indiscrezioni, inoltre, il gioco di Kojima potrebbe uscire già nel 2024.

Ma non solo: la nostra Stefania Sperandio ci ha spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo su Death Stranding 2, alimentando le teorie.