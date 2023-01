Dead Space Remake: «Non posso giocarci con le cuffie, è fo****amente spaventoso!»

Il remake di Dead Space si avvicina giorno dopo giorno, tanto che il gioco atteso su console current-gen di PS5, Xbox e PC promette di essere davvero terrificante.

Il survival sci-fi, che potete recuperare su Amazon nella sua versione originale, tornerà infatti presto a terrorizzare il pubblico, con tutto ciò che ne consegue.

Del resto, già dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, sembra infatti che il titolo si appresti a spaventare anche chi mastica horror da generazioni.

Ora, in attesa che venga fatta luce anche sul film ufficiale, uno sviluppatore del remake di Dead Space ha rivelato che per lui è impossibile giocarci con le cuffie, di notte, poiché davvero troppo spaventoso.

Come riportato anche da Games Radar, il direttore tecnico del remake di Dead Space, David Robillard, ammette di non sentirsi a proprio agio nel giocare al titolo dopo il tramonto, come nelle ore diurne.

«Quando gioco di notte, non posso giocarci con le cuffie. È troppo fo****amente spaventoso», racconta Robillard in un’intervista con la redazione della rivista PLAY.

«Questo grazie alla quantità di realismo e, di nuovo, all’atmosfera. Non solo visivamente, giusto? Il modo in cui gestiamo il suono, l’ambiente, gli effetti, i modi che cercheranno di spaventarvi.»

E ancora: «Queste cose, sapete, potevano essere fatte su PS4, ma non al livello in cui le stiamo facendo oggi. E aggiungono davvero molto a questo genere e rendono l’intera esperienza ancora più completa».

Non ci resta quindi che attendere solo una manciata di giorni, prima di scoprire se le parole di Robillard troveranno conferma: il tanto atteso remake di Dead Space è quasi pronto per spaventarvi ancora una volta.

Nell’attesa, di recente è stato rilasciato un nuovo video che mostra i primi 18 minuti di gioco del remake di Electronic Arts, il quale promette davvero grandi cose.

Ma non è tutto: restando in tema, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata in primis per tutti i nostalgici incalliti?