Dead Space: il film sarebbe in lavorazione, secondo un grande regista horror

Il remake di Dead Space si avvicina inesorabile, con il gioco è atteso su console current-gen di PS5, Xbox e PC tra alcune settimane. A quanto pare, però, il titolo potrebbe essere accompagnato anche dal film ufficiale.

Il survival sci-fi, che potete recuperare su Amazon nella sua versione originale, tornerà presto a terrorizzare il pubblico, con tutto il suo carico di altissime aspettative.

Dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, sembra infatti che un grande regista del genere orrorifico abbia reso noto che il film di Dead Space è in lavorazione.

Ora, mentre EA ha da poco deciso di offrire Dead Space 2 come gioco gratuito su Steam, è nientemeno che John Carpenter ad aver anticipato l’arrivo di un lungometraggio sulle avventure di Isaac Clarke.

Il leggendario regista John Carpenter ha infatti suggerito che il progetto di un film su Dead Space è attualmente in fase di sviluppo, come reso noto a Variety (via Eurogamer).

Il regista di Halloween ha già parlato del suo interesse per la realizzazione di un film sul franchise e ora ha dichiarato che il progetto di portare sul grande schermo la serie di survival horror è in corso, anche se Carpenter non sarebbe direttamente coinvolto nella lavorazione.

«Sono un grande fan dei videogiochi, quindi ho giocato a tutti i capitoli», ha spiegato Carpenter. «Stavo guardando le nuove telecamere digitali, le RED, e mi è capitato di dire loro che mi sarebbe piaciuto fare un film di Dead Space. La cosa ha fatto il giro del mondo e tutti mi hanno chiesto: ‘Oh, quando lo farai?’».

«Credo che abbiano già coinvolto un altro regista», ha continuato Carpenter. «Non mi hanno chiesto di farlo. Quindi, finché qualcuno non me lo chiede, non lo farei».

Ad oggi, l’editore di Dead Space, EA, non ha menzionato alcun piano ufficiale per una versione cinematografica del franchise. Vi terremo aggiornati.

Nell’attesa, di recente è stato rilasciato un nuovo video che mostra i primi 18 minuti di gioco del remake di Electronic Arts, il quale promette davvero grandi cose.

Ma non solo: restando in tema, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata in primis per tutti i nostalgici incalliti?