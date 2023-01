Dead Space Remake, confermato ufficialmente il ritorno della feature più richiesta

Una delle feature più apprezzate e richieste nei videogiochi di ultima generazione è sicuramente il New Game Plus, una feature in grado di incentivare la rigiocabilità e che sarà presente anche in Dead Space Remake, come confermato dagli stessi sviluppatori nelle scorse ore.

Tale modalità era presente anche nella versione originale dell’horror di casa EA (potete prenotare il nuovo Dead Space su Amazon) e permetteva di affrontare i pericoli della USG Ishimura con una maggiore preparazione, non solo per via dell’esperienza maturata ma anche perché in grado di lasciarci affrontare l’avventura fin dall’inizio con un arsenale completo.

Dopo averci già svelato le modalità grafiche su console e i requisiti su PC, gli sviluppatori hanno confermato il ritorno del New Game Plus, pur senza entrare purtroppo nel dettaglio su cosa comporterà tale modalità.

In un’interessante intervista rilasciata a Inverse, il senior writer Jo Berry ha però voluto svelare un’anticipazione importante, segnalando che ai giocatori «gioverà attraversare la USG Ishimura per una seconda volta».

Sembrerebbe dunque che il New Game Plus non sia una modalità introdotta solo per offrire un bonus ai giocatori, ma un aspetto su cui EA Motive si sta concentrando e che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti percepiranno il remake di Dead Space.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza a cosa si stiano riferendo gli sviluppatori, in assenza di ulteriori dettagli e senza avere ancora la possibilità di provare con mano tutte le novità del nuovo atteso horror.

In ogni caso, i giocatori potranno certamente essere soddisfatti dal ritorno di una delle feature più amate del capitolo originale, ormai diventato un must per le produzioni più importanti sul panorama videoludico. Se dovessero emergere ulteriori dettagli su questa e altre novità, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Vi ricordiamo che l’uscita di Dead Space Remake è prevista per il prossimo 27 gennaio su PS5, Xbox Series X|S e PC: pochi giorni fa è anche uscito il trailer di lancio ufficiale che ci svela la fine dell’umanità. Se sceglierete di preordinarlo su PC tramite Steam, avrete anche la possibilità di scaricare Dead Space 2 totalmente gratis.