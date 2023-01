Dead Space Remake, il nuovo trailer di lancio ci svela la fine dell’umanità

Electronic Arts ha appena pubblicato il trailer ufficiale di lancio per Dead Space Remake, la reinterpretazione dell’action horror già entrata di diritto tra i giochi più attesi non solo di gennaio, ma di tutto il 2023.

Il primo capitolo è ancora oggi uno dei videogiochi più apprezzati dell’intero genere: il remake di EA Motive (che potete prenotare su Amazon) intende onorare la sua eredità espandendo ulteriormente la formula del gameplay, mantenendo comunque tutti i momenti e le feature più iconiche.

Il trailer di lancio, che potete visionare voi stessi in apertura, conferma che la data di lancio è stata ufficialmente confermata per il 27 gennaio 2023: non ci sarà dunque alcun rinvio, come già anticipato dagli sviluppatori nelle scorse settimane.

Il filmato ufficiale, appropriatamente intitolato «L’umanità finisce qui», presenta una durata di poco inferiore ai 2 minuti, sufficienti per mostrare ai fan i momenti chiave della storia rivisitati con le tecnologie di ultima generazione, oltre a diverse scene gameplay che anticipano momenti carichi di alta tensione.

Il filmato realizzato per celebrare il lancio imminente del nuovo Dead Space ci permette di esplorare nel dettaglio la nave Ishimura, osservare il protagonista Isaac Clarke più da vicino e dare anche un’occhiata ai necromorfi, che approfitteranno di ogni nostro errore per ucciderci.

Di seguito troverete la sinossi ufficiale di Dead Space Remake, in grado di riepilogare che cosa attende gli utenti in questa nuova e terrificante — ma anche nostalgica — avventura:

«Quando Isaac Clarke e la USG Kellion furono mandati a riparare la nave mineraria USG Ishimura, non avevano idea di quanto in fretta una missione di routine potesse trasformarsi in un vero incubo. Cos’ha scoperto l’equipaggio dell’Ishimura nell’oscurità? Che è successo a tutti loro? E cosa significa questo per il futuro dell’umanità stessa?»

Vi ricordiamo che potrete svelare nel dettaglio tutti i misteri del remake di EA Motive a partire dal 27 gennaio, su PS5, Xbox Series X|S e PC: inoltre, se sceglierete di prenotare il gioco su Steam, avrete diritto a scaricare Dead Space 2 completamente gratis.

Il trailer di lancio conferma anche di aver modificato il volto del protagonista Isaac Clarke: una novità che, ad onor del vero, non è stata apprezzata da tutti i fan. Vedremo se dopo l’uscita ufficiale la community riuscirà a cambiare idea.