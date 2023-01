Dead Space Remake, EA svela modalità grafiche per PS5 e Xbox Series X (e i requisiti PC)

Il lancio di Dead Space Remake è ormai sempre più vicino: il celebre horror di casa Electronic Arts vuole tornare a terrorizzare i giocatori con un comparto tecnico di alta qualità, grazie alle piattaforme di ultima generazione.

Ricordiamo infatti che il nuovo Dead Space sarà disponibile solo su console next-gen e su PC a partire dal 27 gennaio (potete prenotarlo su Amazon): come già accade per tanti altri titoli, i giocatori avranno la possibilità di scegliere tra grafica e fluidità, con due modalità appositamente indicate su console.

Dopo aver pubblicato nelle scorse ore il trailer di lancio ufficiale, gli sviluppatori hanno infatti svelato tutte le impostazioni grafiche e i requisiti necessari per potersi godere al meglio questa nuova terrificante avventura.

Con un post ufficiale rilasciato sui social network, EA ha infatti svelato che PS5 e Xbox Series X|S avranno a disposizione le modalità «Qualità» e «Prestazioni», rispettivamente a 30FPS e 60FPS l’una.

La modalità qualità consentirà di giocare a Dead Space Remake con la risoluzione in 4K e con il supporto al ray-tracing attivo, mentre la modalità prestazioni garantirà i 60FPS, ma con il compromesso di una risoluzione in 2K e senza alcun ray-tracing.

Looking for #DeadSpace specs? We’ve got you covered. Console players have the option to choose between 2 graphics modes:

Quality: 30fps at 4K (UHD) resolution with ray-tracing.

Performance: 60fps with 2K (QHD) with no ray-tracing.

PC players keep reading pic.twitter.com/GxVMjai8QX

— Dead Space (@deadspace) January 13, 2023