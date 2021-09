Dead Space? No, il nuovo horror spaziale next-gen è un altro

Sin dall’annuncio la curiosità dietro al progetto dello sviluppatore TeamKill Media si è rivelata essere davvero molto alta, specie per via di alcune palesi similitudini del loro nuovo gioco con il classico Dead Space.

Parliamo del cosiddetto “horror cosmico” in prima persona Quantum Error, previsto anche e soprattutto su console di nuova generazione della famiglia PlayStation e Xbox.

Un nuovo trailer del gioco ha fatto capolino pre-show della Gamescom Opening Night Live dello scorso anno, facendo capire da subito le potenzialità di un progetto davvero notevole.

Del resto, considerando le ultime informazioni circa la data di uscita di Dead Space Remake, nulla vieta di volgere lo sguardo verso titoli analoghi (specie se realizzati con le medesime intenzioni).

Ora, come potete vedere voi stessi dal video che trovate poco sopra, il team di sviluppo di Quantum Error ha condiviso un filmato in cui viene messo in mostra il gioco nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Il filmato ci permette di dare uno sguardo ad alcuni degli ambienti claustrofobici e oscuri che saremo chiamati a visitare, oltre alle meccaniche in prima persona del gioco (via Game Rant).

Il motore grafico di nuova generazione, unito a uno stile grafico stilizzato che sembra non volere abbracciare un alto tasso di realismo, rendono Quantum Error molto interessante.

Sicuramente, non appena avremo modo di provare nuovamente con mano il titolo, saremo in grado di spiegarvi se e quanto il gioco sia in grado di guadagnare podio di miglior horror spaziale mai uscito.

Sicuramente, viste le premesse, non sarà di certo difficile trovarsi tra le mani un titolo realizzato con tutti i crismi.

Ricordiamo anche che la versione PlayStation 5 del gioco girerà alla risoluzione 4K e al frame rate di 60 fotogrammi al secondo, mentre non sono state fornite le specifiche dell’uscita su console di vecchia genazione.

Potete saperne di più sul gioco potete dare un’occhiata anche alla nostra corposa anteprima di Quantum Error che abbiamo realizzato all’annuncio.

Infine, tornando a Dead Space Remake, avete già letto tutte le ultime informazioni rilasciate da EA Motive in occasione del livestream dedicato all’horror sci-fi?