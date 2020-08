Quantum Error, 4K e 60fps su PS5

Nel corso degli ultimi giorni in rete sono apparse diverse discussioni relative alla capacità di PS5 di far girare videogiochi ad elevate risoluzioni. In particolare, vi abbiamo anche riportato che, stando all’insider Aesthetic Gamer, conosciuto anche Dusk Golem, alcune software house avrebbero deciso di impiegare algoritmi di upscaling delle immagini (tra cui il noto checkerboard rendering) sulla prossima console di casa Sony a causa dell’impossibilità di ottenere buone prestazioni alla risoluzione 4K nativa.

A quanto pare, questo non sarà il caso di Quantum Error. Infatti, lo sviluppatore TeamKill Media LLC ha confermato, tramite un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco, che il suo sparatutto in prima persona sta già girando dai 65 ai 70 fps in 4K su PS5 ancora non ottimizzato ed ovviamente sarà in grado, al momento del lancio, di raggiungere tranquillamente i 60fps in 4K.

Not sure where this quote comes from but, it didn’t come from us.

Quantum Error currently is running at 4K 65-70 FPS unoptimized. We will be hitting our goal of 4K 60 FPS.

And there will be much more than just corridors lol! 🤣 — QUANTUM ERROR (@quantum_error) August 13, 2020

Ricordiamo che Quantum Error, il cui debutto sul mercato è atteso per il 2021, è attualmente in sviluppo anche per PS4 e, sulla console di prossima generazione di casa Sony, supporterà gli effetti di ray tracing in tempo reale, oltre a sfruttare le caratteristiche uniche del controller DualSense, in particolare i suoi grilletti con feedback aptico.