Dead Space ebbe la benedizione del creatore di Resident Evil: “speciale”

Il director di Resident Evil Shinji Mikami diede la sua benedizione a Dead Space, che gli fu mostrato dal creatore Glen Schofield prima dell’uscita originale.

Resident Evil Village è arrivato da poco nei negozi ma Mikami non fa più parte del team, essendo ora impegnato con la sua Tango Gameworks su GhostWire Tokyo.

A raccontare l’aneddoto è stato lo stesso Schofield in una nuova intervista, a pochi giorni dalla presentazione del remake di Dead Space.

Un remake che si presenterà anche come versione completa del gioco, visto che reintrodurrà alcuni contenuti tagliati.

Parlando a EDGE, Schofield ha «ricordato di quando lo mostrai a Mikami», autore qualche anno dopo di The Evil Within 2.

«EA aveva sempre gente da studi di sviluppo diversi. Alla fine, si inchinò. Gli mostrammo un livello, e lui si inchinò davanti a me e disse, attraverso un interprete, “hai qualcosa di speciale”.

E io ero così fiero. Pensavo “wow, forse abbiamo qualcosa di grandioso qui – non lo so”.

Non lo sai mai. Non sai mai, quando fai un qualunque gioco, cos’hai realmente in mano prima che esca».