Days Gone, patch da 25GB: è l’aggiornamento in vista di PS5?

Bend Studio ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Days Gone, l’esclusiva PlayStation 4 che sarà compatibile anche con PS5.

Come trapelato nei giorni scorsi, molteplici titoli PS4 si sono aggiornati per ottenere miglioramenti sensibili nei caricamenti e nelle performance in vista di PS5.

Oggi, Sony ha confermato che tali update sono stati pubblicati proprio per potenziare le prestazioni dei prodotti PlayStation 4 inclusi nella PlayStation Plus Collection.

L’update 1.70 di Days Gone non menziona alcunché di queste modifiche next-gen ma lancia allusioni in tal senso:

Aggiunti miglioramenti alla stabilità operativa

Risolti problemi di crash

Corretti problemi di cali di frame rate e lag

Performance e stabilità delle performance

Siamo molto lontani dai 60fps di Ghost of Tsushima in Game Boost, insomma, ma non sarebbe male già se venissero risolti – complice questo aggiornamento da 25GB – gli annosi problemi di frame rate del gioco originale su PS5.

Aspettiamoci sorprese nelle prossime ore sui tempi di caricamento e poi, quando magari Bend Studio sarà pronta a parlarne, riferimenti ad eventuali migliorie che sfruttino l’hardware next-gen.