Days Gone ha una data d’uscita su PC (e manca già pochissimo)

Sony e Bend Studio hanno annunciato la data d’uscita di Days Gone per PC.

Per l’occasione, il canale YouTube PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer in cui mostra le funzionalità aggiunte nella release per la piattaforma PC.

Come mostrato nel video, si potrà definire questa edizione una sorta di upgrade next-gen per l’ormai ex esclusiva PS4, similmente a quanto avvenuto nel passaggio a 60fps su PS5.

Questo il trailer: buona visione.

L’action adventure open world a base di zombie, o per chiamarli con il loro nome in-universe Furiosi, sarà disponibile tramite Steam ed Epic Games Store dal 18 maggio 2021.

Contestualmente al trailer e alla data d’uscita, arrivata in linea con le aspettative primaverili, è stato svelato il prezzo e confermato qualche dettaglio a proposito della qualità del port su PC.

Il prezzo fissato su Steam ed Epic Games Store è di 49,99 euro, nonostante il gioco originale sia stato pubblicato in origine due anni fa, e il pre-acquisto è stato sbloccato oggi.

Tra le funzionalità confermate abbiamo:

supporto ai monitor ultrawide 21:9 (ratio più elevati non pervenuti, per ora)

frame rate sbloccato

personalizzazioni visive come livello di dettaglio aumentato, orizzonte visivo per il fogliame, customizzazione grafica

photo mode “super resolution”

supporto a mouse e tastiera, e controller 1st e 3rd party

Days Gone su PC includerà fin da subito le feature aggiunte successivamente su PS4, tra cui New Game +, modalità Sopravvivenza, modalità Sfida e le skin per la moto.

I requisiti di sistema sono già stati resi noti alla pubblicazione della pagina ufficiale su Steam e non hanno subito variazioni.

Il franchise ha destato scalpore nelle ultime settimane ma per brutte e inaspettate notizie, che includono rumor secondo cui i piani per un seguito sarebbero stati scartati.

Tali rumor hanno trovato conferma nelle parole del game director Jeff Ross, non più in Bend Studio, che ha parlato di un’ambiziosa visione co-op non approvata da Sony.

Per gli utenti PS4 e PS5, il gioco è ora disponibile su PlayStation Plus e lo sarà per tutto il mese di aprile, dopodiché verrà sostituito da nuove scelte.