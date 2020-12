Days Gone 2 a rischio? I creatori lasciano Bend Studio

Due dei creatori di Days Gone hanno annunciato di aver lasciato Bend Studio, gettando ombre sulla possibilità che un secondo capitolo si faccia presto o tardi.

Il gioco, una nuova IP ambientata nello stesso Oregon che ospita la software house, è stato lanciato nel 2019 ma per il momento non sono mai state fatte menzioni di un sequel.

In nottata si è scoperto che il game director Jeff Ross e il creative director John Garvin hanno rassegnato entrambi le loro dimissioni, quest’ultimo addirittura un anno fa, ed è possibile che sia per questo che non si è mai parlato di un Days Gone 2 finora.

This week is my last at @PlayStation and @BendStudio. I'm incredibly proud of all the games I got to make, but also looking forward to new challenges ahead. I'll post about my plans later, but I'll be moving to Chicago once COVID calms down. #JeffsGone #DaysGone — Jeff Ross #DaysGone #PlayStation5 #Sony (@JakeRocket) December 1, 2020

Jeff Ross ha abbandonato il suo incarico soltanto questa settimana, e ha spiegato che non appena il COVID-19 lo permetterà si sposterà a Chicago per la sua nuova avventura – presumibilmente sempre nel mondo del gaming.

Hi all, a quick announcement: I haven’t spoken about this before for various reasons, but I’m no longer with Bend Studio and haven’t been for over a year. Since Days Gone shipped, I’ve been focusing on personal projects: painting, writing, publishing … (1 — John Garvin (@John_Garvin) December 1, 2020

Garvin ha invece destato scalpore: la mente dietro Days Gone, di fatto, e giochi come Syphon Filter ha mantenuto incredibilmente segreta la notizia del suo addio per un intero anno, e da allora si è concentrata su progetti personali come la pittura, la scrittura e la pubblicazione, godendosi una pausa dall’industria dei videogiochi.

Diversamente da Ross, non è chiaro se vi tornerà prima o poi, ma l’action adventure open world realizzato con Sony potrebbe essere stato il suo ultimo titolo.

Nonostante non siano mai stati divulgati dati di vendita, il gioco ha avuto un ottimo riscontro da parte della sua affezionata community, che ha racimolato un quantitativo di ore imponente.

Su PS5, il titolo ha dato subito l’idea di come potrebbe essere un sequel nativo next-gen, con 4K e 60fps per un comparto tecnico finalmente stabile.

Ciò detto, sembra che nel futuro di Bend Studio ci sia una nuova IP, per cui potrebbe essere già tempo di voltare pagine per il team interno dei PlayStation Studios.