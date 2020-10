Gears 5 non migliora solo il frame rate su Xbox Series X: ecco un dettaglio sorprendente

Dall’account ufficiale di Gears of War su Twitter arriva un nuovo, sorprendente dettaglio relativo ai miglioramenti di Gears 5 su Xbox Series X.

Il gioco sarà aggiornato per supportare un frame rate fino a 120fps sui monitor compatibili, ma questo non sarà il solo perfezionamento apportato da The Coalition.

#Gears5 feels better than ever on Xbox Series X. We’ve reduced input latency by 36% (Campaign) and 57% (Versus), delivering a profoundly more responsive experience for our players…especially when every millisecond matters. (1/3)

— Gears of War (@GearsofWar) October 21, 2020