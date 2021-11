Dato che ce n’erano pochi, arriva un nuovo gioco sugli eroi Marvel

A quanto pare non siamo mai stanchi di giochi dedicati a eroi Marvel.

Solo ultimamente le riproposizioni dei supereroi nei videogiochi sono veramente ricche e numerose. Un esempio è sicuramente Marvel’s Avengers, il gioco live service che a breve vedrà accogliere tra le sue fila uno dei supereroi più amati dell’universo Marvel.

Spider-Man infatti farà il suo debutto nel gioco di Square Enix e Crystal Dynamics il 30 novembre, quindi letteralmente dietro l’angolo. Per l’occasione l’alter ego di Peter Parker è anche stato mostrato in un gameplay.

Recentemente è sbarcato sul mercato anche Marvel’s Guardians of the Galaxy, un gioco che ci mette nei panni di Star-Lord e della sua scalmanata banda e che, seppur divertente, porta con sé troppe criticità.

Sappiamo tra l’altro che è in arrivo un altro gioco basato sullo stesso universo di supereroi, questa volta però targato Insomniac Games, che ci metterà nei panni di uno dei personaggi con superpoteri più brutale che ci sia: Marvel’s Wolverine.

Gli sviluppatori tra l’altro hanno fatto intendere che sarà un titolo decisamente violento e che non tradirà le aspettative dei fan.

Insomma, in mezzo a tutta questa moltitudine di giochi della Marvel adesso sembra che ce ne sia un altro in sviluppo (via Eurogamer), anche se molto probabilmente non lo vedremo se non fra qualche anno.

A quanto pare infatti Daybreak Game e Dimensional Ink, team che stanno dietro a DC Universe Online, stanno lavorando su un nuovo MMO della Marvel tripla A.

Il progetto dovrebbe essere guidato da Jack Emmert, attualmente proprio a capo di DC Universe Online, e si tratterebbe di un titolo che vedrà la luce presumibilmente dopo il 2022. Non aspettiamoci nessun reveal immediato dunque.

Il connubio Marvel e videogiochi ovviamente non si ferma qui, dato che anche il famoso battle royale Fortnite ha ceduto al fascino dei supereroi in un connubio ormai indissolubile. L’invasione videoludica Marvel, insomma, è in corso.