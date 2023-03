Daruk è pronto per entrare nelle vostre case, con la nuova statua di Breath of the Wild

Continua la collezione di First 4 Figures dedicata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ed ora tocca a Daruk avere la sua statua personale.

Così il capolavoro per Nintendo Switch continua ad essere celebrato attraverso i suoi personaggi principali.

Breath of the Wild ha anche fatto un regalo ai giocatori, prima di congedarsi idealmente in attesa del sequel.

Un sequel che promette davvero grandi cose, perché sembra che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom possa dare la possibilità ai giocatori di cambiare addirittura il mondo.

Nell’attesa, potete portarvi a casa questa gigantesca statua dell’altrettanto gigantesco Daruk, il campione dei Goron della Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

First 4 Figures ha svelato l’ultima statua della sua linea di splendidi oggetti da collezione legati a The Legend of Zelda, aprendo i preordini per la statua di Daruk.

La statua si unisce alla collezione già molto estesa, che ha già coinvolto la coppia di protagonisti ovvero Link e Zelda, per poi omaggiare tutti i campioni tra cui la piccola Mipha e la fiera Urbosa.

La statua “Exclusive Edition”, venduta al prezzo di $195 circa, viene fornita con la speciale base con il simbolo degli Sheikah, già visto in altre statue della linea, che ha due modalità LED disponibili. Quando attivato, il simbolo si illuminerà di blu, in modo fisso in modalità Statica o pulsante in modalità Animata.

I preordini sono aperti sia per questa versione speciale, sia per quella standard che potete sempre trovare sul sito del produttore.

