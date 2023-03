Zelda Tears of the Kingdom, Aonuma promette novità di gioco che «cambieranno il mondo»

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è indubbiamente uno dei titoli più attesi di tutto il 2023, soprattutto per chi ha già avuto modo di giocare il meraviglioso Breath of the Wild: Nintendo è più che consapevole dell’importanza della nuova esclusiva Switch, motivo per cui ha deciso di gestire con attenzione il reveal di novità per l’ultima avventura di Link.

La casa di Kyoto ha infatti scelto di non svelare ancora tutti i dettagli in arrivo su Tears of the Kingdom (potete prenotarlo su Amazon), ma in occasione di un nuovo prestigioso premio la compagnia ha deciso di anticipare novità molto importanti a livello di gameplay.

Come riportato da GoNintendo, il sequel di Breath of the Wild ha vinto il premio di gioco più atteso dell’anno agli ultimi Famitsu Game Awards: un premio accettato dal producer Eiji Aonuma che, dopo essere salito sul palco, ha promesso agli utenti che saranno in grado perfino di modificare l’ambiente circostante.

In particolar modo, Aonuma sottolinea che gli utenti saranno in grado di liberare la loro immaginazione grazie a «un gameplay nuovo» che consentirà agli utenti di «cambiare il modo di gioco».

Nintendo sembra dunque avere intenzione di premiare e favorire tutta la creatività e l’immaginazione dei giocatori di Zelda Tears of the Kingdom, con nuovi strumenti tutti da scoprire per rivoluzionare Hyrule.

Sfortunatamente, Eiji Aonuma non è voluto entrare maggiormente nei dettagli: non possiamo dunque sapere con certezza in che modo potrà effettivamente cambiare il modo di gioco, ma tali novità potrebbero interessare in particolar modo gli utenti più creativi che già in Breath of the Wild erano riusciti a compiere imprese impressionanti.

Non ci resta che incrociare le dita e attendere con pazienza di vedere le novità in azione nel gioco completo, che ricordiamo sarà disponibile dal 12 maggio 2023. Come sempre, continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

Queste novità dovrebbero anche giustificare il prezzo leggermente più elevato rispetto alle altre esclusive Switch: Nintendo si era già difesa sottolineando che «riflette la qualità dell’esperienza». A giudicare dalle anticipazioni, i fan dovrebbero dunque aspettarsi una produzione di grande livello.

Un prezzo che però potrebbe potenzialmente aumentare per l’esperienza completa: stando alle prime segnalazioni degli utenti, sembra infatti che la casa di Kyoto abbia già iniziato a pensare ai primi DLC di Tears of the Kingdom.

Nel frattempo, gli utenti giapponesi potranno avere accesso a un bonus pre-order davvero curioso: Amazon Japan ha infatti deciso di offrire… un cucchiaio e una forchetta.