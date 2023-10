Zelda, il team svela il segreto del successo di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom è ormai disponibile da diverse settimane, un gioco che ha certamente bissato il successo del suo predecessore.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) che risponde al nome di Breath of the Wild, è stato uno dei giochi più acclamati degli ultimi mesi.

Del resto, il successo ottenuto da Tears of the Kingdom ha permesso anche al precedente Breath of the Wild di svettare nuovamente nelle classifiche.

Ora, dopo che di recente si è tornati a parlare di un eventuale film dedicato alle avventure di Link, il team di sviluppo degli ultimi due Zelda ha spiegato il segreto del loro successo.

Come riportato anche da My Nintendo News, l'autorevole testata giornalistica britannica The Telegraph ha rilasciato un'intervista esclusiva a Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi, autori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Al duo è stato chiesto perché ritengono che entrambi i giochi siano stati accolti così bene dalla critica e dal mercato.

Fujibayashi ritiene che non sia solo perché i giocatori sono stati in grado di esplorare per la prima volta un mondo veramente aperto nella serie di Zelda, ma anche perché questi erano i giochi che volevano davvero realizzare e che non hanno potuto fare prima a causa di limitazioni hardware che hanno impedito loro di realizzare la visione che avevano quando hanno progettato entrambi i giochi.

Nonostante la tentazione di imparare dai fallimenti di altri giochi, Fujibayashi è convinto che il suo team «non ha creato il gioco con l'obiettivo di differenziarlo dagli altri titoli open world. Piuttosto, credo che sia il caso in cui abbiamo realizzato il gioco che volevamo e questo ha finito per essere interpretato dai giocatori come una differenza rispetto agli altri giochi».

Del resto, A poche ore dalla sua uscita e nella giornata delle recensioni, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha trionfato su OpenCritic.

Insomma, un successo decisamente meritato. Scommettiamo che il clamore dei due titoli permetterà la lavorazione di un film animato in collaborazione con Illumination; dopotutto, Eiji Aonuma, producer di The Legend of Zelda, si è rivelato interessato all'idea di un film sulle avventure di Link, quindi la cosa non sorprenderebbe più di tanti.