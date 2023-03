Zelda Breath of the Wild vi fa un ultimo grande regalo, ma c’è un problema

Dopo tanti anni siamo pronti ad accogliere il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, ma prima Nintendi si prepara a fare a tutti i fan un gradito regalo da collezione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che è disponibile da tempo su Amazon), ci farà tornare nella splendida Hyrule che ha fatto il suo esordio con Nintendo Switch.

Una produzione che è stata da subito al centro di dubbi più o meno condivisibili, visto che somiglia molto di più al suo predecessore di quanto ci si potesse aspettare.

Ma Aonuma ha svelato di recente che Tears of the Kingdom permetterà ai giocatori di cambiare addirittura il mondo, per alcune funzionalità.

I giocatori che entreranno solo ora nella nuova vita di The Legend of Zelda, in attesa di Tears of the Kingdom, hanno sicuramente tante informazioni da apprendere.

Per questo, come riporta Polygon, Nintendo ha concesso a tutti i giocatori un ottimo regalo, ovvero la Explorer’s Guide di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

La guida, precedentemente disponibile solo in un’edizione cartacea come parte dell’Explorer’s Edition del gioco, è disponibile per il download come PDF dal sito ufficiale di Zelda nella sua interezza.

La Explorer’s Guide è più un manuale ampliato che una guida completa, con una procedura dettagliata per la sezione iniziale del Grande Altopiano, nonché introduzioni più generali ad alcuni dei concetti e delle caratteristiche del gioco più ampio, come la cucina e la caccia ai Korogu nascosti.

Potete scaricare la guida da questo indirizzo ma, stranamente, le pagine da 73 a 84 del libro di 100 pagine sono mancanti. Non c’entra neanche l’eventuale rischio spoiler, perché le sezioni della guida sono dedicate ai cavalli e alle fontane delle grandi fate, che non è di certo qualcosa che può inficiare sulla fruizione della trama.

Una guida che sicuramente non serve a chi davvero non riesce più a resistere all’hype, e sta finendo a ripetizione proprio Zelda Breath of the Wild.

A caval donato non si guarda in bocca, ma è strano che manchino proprio quelle pagine senza un motivo apparente. Sicuramente è qualcosa di più utile del coltello e forchetta recentemente svelati. Davvero.