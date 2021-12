Dark Souls diventa come D&D: arriva il gioco di ruolo ufficiale!

Dark Souls ha rappresentato una grande rivoluzione nel campo videoludico, contribuendo non solo alla popolarità del genere «soulslike» ma anche a una maggiore rappresentazione delle ambientazioni dark fantasy nelle ultime produzioni.

Molti giocatori hanno quindi inevitabilmente immaginato come sarebbe vivere nell’universo di Dark Souls in una vera e propria campagna in un gioco di ruolo in stile D&D.

Del resto, già in passato c’era chi aveva provato ad immaginare Bloodborne come una campagna GDR, altro amatissimo gioco di FromSoftware: questa volta sta però per arrivare un vero e proprio adattamento ufficiale di quello che molti fan hanno considerato il miglior gioco di sempre.

Come segnalato da VG247, Steamforged Games ha infatti annunciato l’arrivo del Tabletop RPG ufficiale di Dark Souls, che trasformerà l’amatissimo universo ideato da Hidetaka Miyazaki in un gioco di ruolo con carta, penna e dadi D20.

Al momento non è arrivata la conferma ufficiale di quale sarà la vera e propria ambientazione del gioco di ruolo e dove si collocherà rispetto alla linea temporale della serie, ma sembra che trarrà molta ispirazione da Dark Souls 3.

Nel post di annuncio ufficiale pubblicato sull’account Twitter di Steamforged Games, già autori del gioco da tavolo ufficiale, viene infatti fatto riferimento a Lothric e Unkindled, due citazioni che i fan del terzo capitolo saranno certamente in grado di cogliere.

La compagnia ha inoltre pubblicato un brevissimo teaser video sui social network, che vi riproporremo di seguito:

Roll your dice beside the bonfire and link the flame

Dark Souls: The Roleplaying Game is coming. If you, too, would like to learn what lies in the heart of Lothric, add your name to the ranks of the Unkindled! https://t.co/H5cJHLEaWl pic.twitter.com/vYdY9hyCEh

— Steamforged Games (@SteamforgedLtd) December 22, 2021