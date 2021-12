Dark Souls è troppo difficile? Miyazaki lo ammette: “sono masochista”

Non c’è dubbio che quello dei soulslike sia uno dei generi più amati degli ultimi tempi, e tra i pionieri di questo movimento videoludico c’è sicuramente Dark Souls.

Il titolo che ha reso celebre From Software ad una platea smisurata di giocatori ci ha insegnato un nuovo concetto di sfida nei videogiochi.

Una sfida che è tornata in Demon’s Souls per PlayStation 5, visto che moltissimi giocatori non sono riusciti a superare neanche il primo boss del gioco.

E a stretto giro dal commento di Hidetaka Miyazaki sul fatto che Dark Souls sia stato eletto come il miglior gioco di sempre, il game designer è tornato a parlare della sua creatura.

Dark Souls è troppo difficile? Una domanda che nella community dei videogiocatori viene posta regolarmente, e verso la quale si schierano solitamente un paio di posizioni.

La prima è quella che sì, i soulslike in generale sono troppo difficili e per questo videogiochi discutibili, e l’altra è che semplicemente i videogiocatori di oggi si sono rammolliti.

The Gamer riporta uno stralcio di un’intervista rilasciata da Miyazaki in cui si affronta questo stesso argomento, e la reazione del designer è a dir poco singolare.

Interrogato sul tema, il director di From Software ha ammesso che ovviamente giochi come Dark Souls sono pensati per essere così tanto impegnativi. È chiaramente una precisa scelta di design, e la volontà di restituire un’esperienza di gioco diversa dal comune.

Ma perché i soulslike sono così difficili? E perché, chiede l’intervistatore, i giocatori sono così propensi a “morire con il sorriso”? Non possiamo che riportarvi la risposta 1:1, tradotta da noi, di Miyazaki:

«A volte i media stranieri mi fanno questa domanda, e io ho risposto sempre con un “no”. Mi è stato chiesto “Perché sei così sadico?”. Non posso dire per gli altri membri dello staff, ma io in realtà sono un masochista.»

È la natura stessa di Miyazaki, quindi, ad aver reso Dark Souls e i suoi fratelli come sono. Successivamente, il director aggiunge:

«Sono un enorme masochista, quindi quando faccio giochi come questi… questo è il modo in cui io voglio essere trattato. È che a volte le altre persone non lo capiscono: è per il mio piacere.»

Insomma, è proprio vero che non possiamo costringere i giochi difficili a diventare facili, e ora abbiamo capito perché i soulslike sono così frustranti a volte.

E sebbene la difficoltà dei videogiochi non sia la sola unità di misura della qualità, è anche vero che prodotti creati con questo tipo di visione in testa sono unici al mondo.