Dark Souls 3 in soggettiva, gratis, dona nuova vita al souls

Dark Souls 3 è uno dei soulslike più apprezzati di sempre, tanto che il gioco ha ora ricevuto una vera e propria modalità in prima perdona grazie ai fan.

Lasciando stare per qualche istante il ben noto Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terzo capitolo della serie dark fantasy di FromSoftware è ancora molto giocato (e modificato).

Come saprete, alcune settimane fa una mod ne ha migliora sensibilmente il comparto grafico, cosa questa che ha lasciato sorpresi un buon numero di giocatori.

Ora, è arrivato il momento di una modalità in soggettiva per il terzo capitolo della serie di Dark Souls, come accaduto del resto anche per Elden Ring.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder “Dasaav” ha rilasciato una mod che permette di giocare Dark Souls 3 in prima persona.

Come recita la sua descrizione, “First Person Souls for Dark Souls 3” offre un’opportunità unica di rigiocare il classico From ma da una nuova prospettiva.

Una delle caratteristiche principali di questa mod in prima persona è il supporto dell’Head Tracking: in Dark Souls 3, alcune animazioni sono infatti dotate di tracciamento completo della testa. In questo modo, la telecamera si muove e ruota insieme ad essa.

La mod supporta quindi pienamente l’Head Tracking e migliora notevolmente l’immersività generale. Inoltre, lo stesso per quanto concerne le rotolate e i colpi pesanti può essere disattivato, essendo opzionale.

Inoltre, sempre in questa opzione in prima persona, è ora possibile effettuare uno zoom fluido con le armi puntate, oltre a includere opzioni di configurazione personalizzate nel menu delle impostazioni del gioco.

In definitiva, si tratta di una mod davvero molto interessante e che potete scaricare da questo indirizzo, gratuitamente. Poco sopra, trovate anche un video che la mostra in azione.

Restando in tema, il modder “Zethras” ha rilasciato una nuova mod per Dark Souls 3 che prevede l’inclusione di una modalità facile (rigorosamente non ufficiale).

Ma non solo: un altro fan ha condiviso un video che mostra DS3 rimasterizzato con il potentissimo motore grafico di Epic, Unreal Engine 5.

Infine, From ha rilasciato alcune settimane una nuova patch – ufficiale – per Dark Souls 3 per PC, la quale apporta correzioni tecniche e fix di vario tipo.